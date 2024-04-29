Постраждалі від сексуального насильства під час війни українці отримають виплати, повідомила британська газета The Guardian з посиланням на Глобальний фонд допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (Global Survivors Fund). Фонд спільно з Україною керує проектом з коштів урядів-донорів.

За інформацією фонду, відомо про близько 500 українців, які цьогоріч пережили сексуальне насильство, пов’язане з повномасштабним російським вторгненням. Протягом наступних кількох тижнів ці постраждалі отримають тимчасове відшкодування, включаючи фінансову, медичну та психологічну підтримку. Про суму виплат не повідомляється.

Цитуючи першу леді України Олену Зеленську, The Guardian пише, що такі компенсації стануть не лише виявом економічної підтримки, а «важливим кроком до відновлення справедливості».

Як наголошує видання, загальна кількість українців, які постраждали від сексуального насильства з боку російських військ, невідома, оскільки більшість тих, хто вижив, не повідомляють про злочини. За оцінками Global Survivors Fund, це тисячі людей.

Зґвалтування російськими військовими мешканців України не є новим явищем, а триває з 2014 року. Факти вчинення сексуальних злочинів з боку росіян чітко зафіксовані, зокрема, Офісом Генпрокурора України та звітами міжнародних організацій. При цьому фонд пише у своєму звіті, що сексуальне насилля «скоювали всі сторони конфлікту з 2014 року (меншою мірою – українські війська)», посилаючись на матеріали Управління верховного комісара ООН з прав людини про сексуальне насилля в Україні від 14 березня 2014 року по 31 січня 2017 року.

Водночас, як з'ясував «Голос Америки», у цих матеріалах Управління верховного комісара ООН з прав людини справді йдеться, про те, що звинувачення українських військових в сексуальному насильстві не були підтверджені, але їх активно поширювали у місцевих ЗМІ. Також звіт додає, що такі повідомлення поглиблюють недовіру і розкол та вороженчу серед місцевих громад.