Аварія трапилася в Підрясному 28 серпня 2019 року

Яворівський районний суд Львівської області визнав винною 35-річну мешканку Яворівського району, що спричинила потрійну аварію з сімома потерпілими в Підрясному. Водійку оштрафували на 3,4 тис. грн та зобов'язали виплатити потерпілим 203 тис. грн компенсації.

Аварія трапилася 28 серпня 2019 року на трасі Львів – Краковець. 35-річна водійка Mercedes-Benz S320 виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Fiat Doblo, яким керував 47-річний мешканець Хмельницької області, та автомобілем Kia Karnival, за кермом якого був 26-річний мешканець Яворівського району. Внаслідок аварії до лікарень із травмами госпіталізували двох пасажирів Fiat Doblo та пасажирку Mercedes-Benz. Загалом у аварії постраждали семеро людей.

Як ідеться в матеріалах справи, водійка, що спричинила аварію, свою провину визнала і попросила не позбавляти її прав, оскільки щодня змушена возити на реабілітацію в медцентр двох дітей з інвалідністю.

Враховуючи докази і результати експертиз, суддя Яворівського районного суду Наталія Швед визнала водійку Mercedes-Benz винною за ст. 286 ККУ (порушення правил ПДР, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) та оштрафувала її на 3,4 тис. грн без позбавлення права керувати автомобілем.

Крім цього, вона має заплатити 10 тис. грн судових витрат, 40,6 тис. грн компенсації постраждалому пасажиру і 82,7 тис. грн пасажирці Fiat Doblo, а також 79,7 тис. грн водієві Fiat Doblo . Ще 99 тис. грн водієві Fiat має заплатити страхова компанія. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.