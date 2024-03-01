Зовсім недавно завершився прокат чудового французького фільму «Смак пристрасті», а попереду – прем’єра українського фільму «Смак свободи», також присвячений кулінарії.

В очікувані другого відчуваємо післясмак першого. Тим більше, що «Смак пристрасті» у деяких країнах вийшов під назвою Рot-au-feu. Тож відчуємо себе героями фільму.

Потофе (французькою pot-au-feu) «горщик на вогні») – традиційна страва французької кухні. Це різновид французького рагу, яке готується з м’яса т спробуємо приготувати його з курки.

Інгредієнти:

курячі гомілки 4-5 шт.

морква 1 шт.

цибуля 1-2 шт.

розмарин сухий 1/2 пучка

багет 1/4 шт.

масло 50 г

вино червоне 100-150 мл

сіль, перець за смаком

олія 2 ст.л.

Для грінок:

багет

масло

часник 1-2 зубчики

Кадр з фільму «Смак пристрасті» (La Passion de Dodin Bouffant або Pot-au-Feu)

Почистити моркву та цибулю, нарізати великими шматочками. Курячі гомілки посолити, додати розмарин, перець, часник, 1 ст. л. олії. Натерти та залишити маринуватися хочаб півгодини (можа підготувати гомілки напередодні та залишит на ніч у холодильнику).

У пательні розігріти 1 ст. л. олії та розтопити на ній масло, обсмажити овочі. Як тільки овочі трохи підрум’яняться, перекласти їх у глибокий керамічний горщик або казанок. У тій же пательні обсмажити курячі гомілки. Додати відкладені раніше овочі та вино. Тримати на вогні до випаровування рідини. У процесі кілька разів перемішати.

Перекласти гомілки та овочі назад у горщик (або казанок), додати лавровий лист, розмарин, перець та воду так, щоб вона тільки накривала курку. Закрити покришкою, поставити в розігріту до 180° духовку на 30 хвилин.

Цю страву добре приготувати в мультиварці: спочатку обсмажити на режимі «Смаження» або «Випічка», потім поставити на режим «Тушіння» на 30-60 хв (залежно від моделі).

Поки готується потофе, приготуйте грінки. Для цього нарізати багет на шматочки та змастити тонким шаром масла. Обсмажити на грилі або на пательні. Обсмажену грінку натерти часником.

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