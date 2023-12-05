«Огидні, брудні, злі» – один з найвідоміших фільмів італійського режисера Етторе Скола, що у 1976 році отримав приз за режисуру. Ця картина несподівана для традицій неореалізму, адже зображуючи світ злодюжок та волоцюг, режисер прагне викликати до них не співчуття, а відразу. Вони злобні та брудні, проте суп із яловичих хвостів вони готують чудово. Він ідеально пасує до холодних зимових днів.



Інгредієнти:

хвости 1 кг

оливкова олія 2 ст. л.

морква 2 шт.

цибуля 1 шт.

стебло селери 1 шт.

часник 3 зубчику

перець чорний горошком, лавровий лист

червоне вино 200 мл

сіль, зелень петрушки

Кадр з фільму «Огидні, брудні, злі»

Хвости ретельно вимити, порізати на шматки по 4-5 см. Овочі почистити, моркву, селеру, цибулю нарізати кубиками, часник порубати. Олію розігріти у великому баняку, обсмажити хвости 5-6 хв з усіх боків. Залити 1,5 л води, додати підготовлені овочі, лавровий лист, вино і перець. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити під кришкою 3-4 години, поки м'ясо не буде легко відділятися від кісток.

У процесі варкі можна додавати рідину, щоб вона покривала м'ясо. Готові хвости вийняти з супу, видалити кістки, м'ясо відкласти. Суп охолодити та зняти жир.

Перед подачею покласти м'ясо в суп, прогріти, приправити сіллю і перцем. Розлити по тарілках і прикрасити зеленню.

У процесі варки можна за бажанням додати томатну пасту, корицю, перець чилі тощо.

І, звичайно, хоч цього не показували в кіно, мультиварка здатна сильно спростити процес. Особливо якщо вона має функцію скороварки. Тоді варіння займе годину, а слідкувати за рівнем рідини не потрібно.

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