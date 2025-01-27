Минає п’ятий рік від моменту ухвалення реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Повноваження громад суттєво зросли, вони стали господарями на своїх територіях. Також, хоч і в меншій кількості, продовжують діяти районні ради та РДА, які залишилися без бюджетів та повноважень, але із зарплатами. Держава витрачає на утримання районних чиновників сотні мільйонів гривень.

ZAXID.NET поспілкувався з експертами та представниками влади, щоб з’ясувати доцільність існування районних рад та РДА у теперішньому вигляді.

Понад 10 млн грн на утримання районних рад Львівщини

Як відомо, з 2020 року Львівщина поділена на сім районів, у кожному з яких є своя районна рада та РДА.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті фінансів Львівської ОВА, у 2024 році на районні ради на Львівщині профінансовано понад 10 млн грн державної субвенції (по 1,5 млн грн на кожну раду). Це гроші на зарплати 40 посадовців районних рад. Нагадаємо, місцеві депутати діють на громадських засадах і зарплат не отримують.

Чим займаються райради Львівщини, можна зрозуміти, переглянувши їхні сайти та сторінки у соцмережах.

Наприклад, Львівська районна рада в минулому році провела чотири сесії, на яких ухвалила 61 рішення. Так на пленарному засіданні у вересні Львівська райрада розглянула такі основні, як зазначається в дописі у Facebook, рішення: заслухали інформацію представників Франківської та Галицької окружних прокуратур про стан законності на території Львівського району за 6 місяців 2024 року; заслухали звіти постійних комісій Львівської районної ради про їхню роботу; ухвалили рішення про створення Молодіжної ради при Львівській районній раді; внесли зміни до регламенту райради та до положення про постійні комісії.

З рішень, які депутати Львівської райради розглянули на сесії в грудні, можна виокремити звернення до президента України, прем’єра та голови Верховної Ради «щодо забезпечення справедливих умов соціального захисту в період воєнного стану для всіх громадян України пенсійного віку».

Варто зауважити, що в умовах воєнного стану райради не ухвалюють районні бюджети, їх затверджують одноосібно начальники РДА. Загалом ефективність звернень та рішень, які ухвалюють районні депутати, дуже сумнівна для мешканців району.

264 млн грн у рік на чиновників РДА

На утримання РДА Львівщини у 2024 році спрямовано 264 млн грн, понад 95% – на заробітну плату з нарахуваннями. Це кошти держбюджету в межах видатків на здійснення виконавчої влади у Львівській області. При цьому штат РДА, за даними департаменту фінансів ЛОВА, не заповнений на 100% – там працює 710 працівників (штатна чисельність 1158).

Найбільша за кількістю працівників, а отже найдорожча – Львівська РДА, на її утримання витрачено майже 49 млн грн у рік. Найменша за чисельністю Дрогобицька РДА, на яку витрачено 32 млн грн.

Утримання Стрийської РДА обійшлося у майже 44 млн грн, Золочівської РДА – 36 млн грн, Самбірської РДА – майже 37 млн грн, Шептицької РДА – 33,5 млн грн, Яворівської РДА – 33 млн грн.

Серед важливих рішень, які під час воєнного стану ухвалюють начальники РДА – затвердження районних бюджетів. Так бюджет Львівського району на 2024 рік було затверджено з обсягом доходів менше ніж 1,5 млн грн. При цьому власні надходження податків визначені в розмірі лише 20 тис. грн, усе решту – це субвенція з державного бюджету на утримання Львівської райради. Протягом року до районного бюджету вносили зміни, проводячи субвенції з державного бюджету на соціальні виплати, зокрема, переселенцям та ветеранам російсько-української війни.

Також Львівська РДА затвердила Програму зміцнення національної безпеки України на території Львівського району на 2024 рік обсягом 1,1 млн грн. Кошти розподілили на забезпечення військових частин – по 100 тис. грн на кожну.

На своїй сторінці у Facebook Львівська РДА дублює дописи Львівської ОВА, Офісу президента та інших державних структур.

Ексначальниця Львівської РДА (2021-2024 роки), а нині заступниця голови ЛОВА Христина Замула погоджується з тим, що після 2020 року влада районного рівня залишилася практично без повноважень. Медичні заклади та шкільна освіта перейшли у громади. На рівні РДА залишився соціальний захист та сфера оборони (мобілізації) у воєнний час.

«Зараз РДА не мають важелів впливу, щоб проконтролювати виконання рішень уряду в громадах», – констатує Христина Замула. На її думку, потрібно завершити реформу децентралізації стосовно районного рівня.

«На районний рівень потрібно додати функціонал, або закрити ту історію, – переконана посадовиця. – Всі бачимо, що так, як воно зараз є, не може бути. Ми живемо в якісь бульбашці на рівні району, і нічого з цим не поробиш. Коштів немає. Обов’язків в РДА є багато, за що вони несуть відповідальність. Але як забезпечити усе це, якщо в тебе немає важелів впливу?».

«Наступних виборів до районних рад не буде»

Експерти, з якими вдалося поспілкуватися ZAXID.NET, переконані, що районні ради в теперішній системі влади непотрібні, вони не мають повноважень. Але це не стосується РДА, які представляють державну виконавчу владу на місцях і мали би мати навіть більше функцій, ніж ОДА. А після змін до Конституції трансформуватися у префектури.

«Ситуація з районними радами і РДА є абсолютно різна, – каже керівник «Центру політико-правових реформ» Ігор Коліушко. – У новій системі влади та адміністративно-територіального устрою для районних рад немає достатньо повноважень, щоб виправдовувати їхнє існування. Я, наприклад, був проти того, щоб їх взагалі обирати у 2020 році. Тоді у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою була можливість відкласти вибори районних рад до моменту внесення змін у Конституцію чи визначення їхнього функціоналу іншим чином. Цього не зробили. Вибори оголосили, потім всі почали казати: а за що їм платити, якщо вони нічого не роблять. Взагалі треба спочатку думати, потім робити, а потім уже нести відповідальність за зроблене. А тут виходить навпаки».

Експерт з децентралізації Юрій Ганущак погоджується з тим, що оголошення виборів до районних рад було помилковим політичним рішенням.

«Районні ради утворюються у випадку, якщо є спільні інтереси. Якщо спільних інтересів немає, то немає районних рад, – каже Юрій Ганущак. – Але тоді було прийнято політичне рішення, яке виходило з того, що потрібно було передати майно громадам. Це мало бути передано цивілізованим способом – через ради. Тому ухвалили рішення провести вибори до районних рад». На думку Юрія Ганущака, наступних виборів до районних рад вже не буде.

РДА як запобіжник феодалізації

Щодо РДА, то експерти сходяться на тому, що ці органи влади потрібні. «Це є найнижчий рівень виконавчої влади в країні. На цьому рівні влада має бути присутня», – переконаний Ігор Коліушко.

Всі ідеї, пов’язані з непотрібністю РДА, на його думку, породжені бажанням феодалізації.

«Тобто обласні бізнес-еліти хочуть сконцентрувати в своїх руках всю владу і, відповідно, мати вплив на всю область і ні з ким його не розділяти. Це дуже загрозлива тенденція, – вважає Ігор Коліушко. – Якщо так піде далі, то в нас скоро уряд не зможе справлятися з обласними державними адміністраціями. Якщо раніше ми побоювалися різного етнічного, історичного, мовного сепаратизму, то тепер у нас народжується бізнес-приватний сепаратизм. Коли місцевим бізнес-елітам дуже комфортно експлуатувати свою область, лиш би їм ніхто не заважав».

На думку експерта, РДА зараз мало що виконують, тому що їм не дають це робити. «В ОДА кажуть: ти що не бачиш, які там ідіоти сидять?! А хто тих ідіотів туди посадив?!», – зауважує Ігор Коліушко.

Юрій Ганущак переконаний, що має бути прийнятий новий закон «Про місцеві державні адміністрації», який впорядковує повноваження РДА. РДА здійснюватимуть функцію місцевого представництва уряду, координуватимуть діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (поліції, ДСНС та податкової служби) та наглядатимуть за законністю місцевого самоврядування на базовому рівні.

«Законопроєкт передбачає, що РДА координують управління поліції, ДСНС та податкової служби. Зарз це все “нелякані звірі”, які що хочуть, те й роблять. Київ далеко, а на місцях діє принцип “ми домовимося”. Тому має бути державна районна адміністрація, яка є оком уряду (не президента). Вони ще не є таким органом, бо не прийнятий закон. РДА мають бути набагато кращим оком, ніж обласні. Обласні адміністрації хочуть під себе підім’яти РДА, щоб казати Києву, що ми тут самі спрацюємо. Це називається неофеодалізм», – вважає Юрій Ганущак.

На думку експерта, згаданий закон не ухвалюють через політичний супротив. «Його не хочуть приймати, бо Офіс президента не хоче позбавитися “ручняка” та можливості прилаштувати своїх друзів, – вважає Юрій Ганущак. – Відповідно до закону, голови РДА – це державні службовці вищого рівня. При чому це неполітичні посади. Цей законопроєкт політично блокується. Голови ОДА почали вимагати, щоб у законі було прописано, що голови РДА їм підпорядковуються. Ми категорично проти, тим більше, що Конституція каже, що не підпорядковані, а підзвітні», – додає експерт.

Водночас, зауважує він, Європейський союз вказав прийняття згаданого закону в плані заходів для України: якщо Україна прагне до ЄС, вона повинна рано чи пізно його ухвалити. Терміни уже поставлені – кінець першого кварталу 2025 року.

«Коли хтось кричить про непотрібність районних рад, то він правий. Але якщо хтось кричить, а це в основному кричать з боку ОДА, про непотрібність РДА – то тут вже лукавлять», – підсумовує Юрій Ганущак.