Через негоду повністю знеструмлено 2 населених пункти

На Буковині у вівторок, 17 серпня, потужний буревій повалив сотні дерев і частково знеструмив кілька населених пунктів. Через завали на деяких автотрасах ускладнений проїзд, наразі там працюють рятувальник. Фото та відео з наслідками негоди очевидці публікують у соцмережах.

Чернівчанин Ярослав Адамчук, публікуючи фото в Facebook, зазначив, що буревій пройшов частиною траси Чернівці – Берегомет. Спершу тут пройшла злива з грозою та шквалами, після яких на дорозі залишилось багато листя, гілок і повалених дерев.

Буревій також зачепив колишній новоселицький район, розташований на межі Буковини й Бессарабії. Як повідомило видання Район-Інфо, негода поламала дерева дорогою до сіл Берестя та Малинівка.

За інформацією рятувальників через негоду в Чернівецькій області повністю знеструмлено два населених пункти.

«Станом на 7 год. 18 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях (Житомирська – 70, Київська – 30, Хмельницька – 24, Чернігівська – 9, Дніпропетровська – 2, Чернівецька – 2 та Кіровоградська – 1)», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Зазначимо, три тижні тому на Буковині негода затопила села і знищила врожаї. У Чернівцях через буревій з приватного будинку зірвало дах та обірвало електролінії. Тоді мешканці міста залиши понад 180 звернень щодо усунення наслідків негоди.