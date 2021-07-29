Внаслідок буревію на кількох вулицях міста виявились пошкодженими зупинки та будинки

У Чернівцях другий день поспіль раптові зливи затоплюють вулиці міста, внаслідок сильного вітру впало кілька дерев. Міськрада просить мешканців повідомляти про наслідки негоди на гарячу лінію, щоб швидко усунути наслідки буревію та грози.

«Впродовж доби вуличне освітлення працюватиме з перебоями! Це пов'язано з великою кількістю обривів – над їх ліквідацією працюють бригади Міськсвітла. Просимо вибачення за незручності! Про наслідки негоди повідомляйте на гарячу лінію», – йдеться у повідомленні міської ради Чернівців.

За інформацією місцевих, буревій тривав менше години. За цей час із приватного будинку на вулиці Кобзарській зірвало дах та обірвало лінії електропостачання. Низка вулиць міста виявились затопленими, внаслідок чого руйнується асфальтне покриття. Затопило колії центрального залізничного вокзалу, в приміщення якого також потрапила вода.

Сильні пориви вітру повалили низку дерев. На кількох вулицях пошкоджені будинки та зупинки громадського транспорту.

Через сильні опади у місті зупинили рух тролейбусів. «Увага! Через погодні умови і відсутність напруги, зупинено рух тролейбусів по всьому місту», – йдеться у повідомленні Чернівецького тролейбусного управління.

Комунальники разом з мешканцями ліквідовують наслідки буревію. Негода у місті триває другий день поспіль. Вчора, 28 липня, під час раптової зливи потік води вимив бруківку на кількох вулицях, а на автомобільній трасі М-19 внаслідок буревію впали 10 дерев.

Чернівецькі синоптики прогнозують, що 30 липня у місті буде сонячно, а температура повітря підніметься до +29°C вдень. Опадів наразі не прогнозують.