Загалом через негоду на Буковині без світла залишилися одинадцять населених пунктів

Потужний вітер, злива та град пронеслися Чернівецькою областю ввечері 5 серпня. Внаслідок буревію в області частково знеструмлені понад десять сіл, зірвані дахи, підтоплені будинки та криниці. На місцях працюють рятувальники.

Найбільше постраждала Веренчанська громада. Там через раптові пориви вітру зірвало дахи декількох будинків. Сильні потоки води зруйнували дорожнє покриття автомобільних доріг, а град значно пошкодив врожай.

«Руйнівний град, розміром більше, як перепелине яйце, побив усе на своєму шляху. Селяни та орендарі не можуть оговтатися від горя, через зруйнований урожай. Знищено усі зернові культури, овочі, плодові дерева , виноградники», – повідомила прес-служба Веренчанської сільської територіальної громади.

У селі Горошівці вітер зірвав 80 квадратних метрів даху з житлового будинку. Злива підтопила 15 криниць та десять підвалів у Кострижівці.

Станом на ранок 6 серпня без світла залишаються села Баламутівка, Омут, Митків, Брідок. Частково знеструмлені Кострижівка, Репужинці, Ржавинці, Топорівці, Корчівці, Тарашани, Черепківці, зазначили в прес-службі ГУ ДСНС Чернівецької області.

Як повідомили рятувальники, впродовж минулої доби працівники Служби порятунку декілька разів розпилювали дерева, які були повалені поривами вітру.

«Зокрема, у селі Оршівці Неполоковецької ТГ Чернівецького району рятувальники розпилили та прибрали дерево, що впало на проїжджу частину, це дозволило уникнути ускладнення руху на дорозі. Окрім цього, рятувальники розрізали та прибирали повалені дерева у селах П’ядиківці, Берегомет Неполоковецької ОТГ та місті Сторожинець Чернівецького району», – йдеться в повідомленні прес-служби ГУ ДСНС області.

Зазначимо, в п’ятницю, 30 липня, раптова злива у Чернівцях вимила бруківку і підтопила залізничний вокзал. Через буревій з приватного будинку зірвало дах та обірвало електролінії. Тоді мешканці міста залиши понад 180 звернень щодо усунення наслідків негоди.