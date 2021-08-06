Негода наробила лиха у Хмельницькій області

Внаслідок негоди, яка пронеслася у кількох регіонах увечері та вночі з 5 на 6 серпня, без електропостачання залишилися 440 населених пунктів у восьми областях.

За інформацією рятувальників, станом на ранок п’ятниці у Хмельницькій області світла не було у 205 містах та селах, в Київській – у 63, в Тернопільській – у 42, а у Чернівецькій – у 39.

У Львівській області без світла вранці залишалися 36 міст та сіл, у Вінницькій – 29, в Житомирській області – 23, у Кіровоградській – 2. Бригади обленерго вже почали роботу над відновленням електропостачання.

Крім того, негода підтопила кілька будинків та підвалів і пошкодила чотири покрівлі. Вітер повалив 155 дерев, втім жертв та постраждалих унаслідок негоди немає.

Як повідомляв ZAXID.NET, буревій, яка пронісся з 5 на 6 серпня над Хмельниччиною, зірвав дах вежі замку в Кам’янці Подільському.

Нагадаємо, увечері 1 серпня сильний буревій пронісся Львовом. Тоді загинули двоє молодих людей, які перебували у Стрийському парку. На них впало дерево.