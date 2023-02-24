Повітряні сили Збройних сил України оголосили набір курсантів для навчання на перспективних зенітних ракетних системах IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інших. Відповідне повідомлення командування Повітряних сил опублікувало на своїх сторінках у соцмережах.

Як зазначається, підрозділи протиповітряної оборони вже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspide, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T.

«І їх ставатиме дедалі більше, а потім вони повністю замінять старий парк радянської техніки», – зазначили у Повітряних силах.

Захисники неба пояснили, що Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. «Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби», – наголошується в повідомленні.

У ньому зазначається, що стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий вищий навчальний заклад розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. Також у Повітряних силах зазначили, що в період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.

«Наразі військові та викладачі проходять відповідне навчання з експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні», – анонсували у командуванні Повітряних сил.

Там уточнили, що Детальну інформацію про набір в Харківський університет Повітряних сил можна отримати за телефонами, вказаними на його офіційній сторінці.