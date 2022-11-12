Росія продовжує накопичувати зброю

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, саме у ці дні на острові Балі проходитиме саміт країни «Великої двадцятки» (G20). Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Все ж події насуваються... і саміт «Великої двадцятки». Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Ігнат також зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вона все ж значно вичерпала свої запаси, а виробництво навіть однієї ракети «займає не один день-два».

«Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час (вдарити. – Ред.)», – пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що раніше у командуванні Повітряних сил заявляли, що російські війська побачили, що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками не так багато. Тому, скоріш за все, російські військові намагаються наростити запаси.

Також повідомлялось, що російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни.