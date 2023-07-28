У Повітряних силах скептично оцінюють можливість відновлення польотів цивільної авіації в Україні під час дії воєнного стану. Про речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Вони що, з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори? Сьогодні всі аеродроми, які є в Україні, всі є оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинжал", всі прекрасно знають», – пояснив Ігнат.

За його словами, наявність компаній, які хочуть працювати в Україні навіть попри війну – це «дійсно приємно», але наразі незрозуміло, як у воюючій державі страхувати борти і життя громадян. Ігнат наголосив, що практика Ізраїлю, країни, яка повністю може прикрити ППО свою територію, до України теж не може бути застостована, оскільки у нас дуже велика територія.

На зауваження журналіста щодо думки відкрити для польотів аеропорт в Ужгороді, де «злітно-посадкові смуги – на території України, але літаки злітають уже фактично в повітряний простір Словаччини», Ігнат зауважив, що теоретично ніщо не завадить ворогу заявити, що на території аеродрому нібито перебуває «західна техніка» і вдарити по злітно-посадкових смугах.

«Ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю, ще не скоро його відкриють», – констатував речник Повітряних сил.

Раніше стало відомо, що лоукостер Ryanair може відновити невелику кількість рейсів в Україну до кінця 2023 року. За словами керівника лоукостера, це «найбільш вірогідний» план, який розглядають в Ryanair, але він залежить від того, чи вдасться переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними. В такому випадку, припустив Майкл О'Лірі, «вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі».