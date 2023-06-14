У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт [йдеться про влучання в Одесі].

Зі східного узбережжя Азовського моря противник атакував 10-ма іранськими ударними дронами Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Дев’ять баражуючих боєприпасів було збито.

З Ростовської області РФ окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

Тож загалом силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів Shahed-136/131.