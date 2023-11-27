Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки системам Patriot українська ППО збила вже 15 російських гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». Про це Ігнат повідомив у інтерв'ю «Новинарні».

«Зараз ми вже маємо 15 збитих “Кинджалів”. Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав», – розповів Ігнат. Представник ПС підкреслив, що «Patriot – передусім ракета проти балістики».

«Це надзвичайно серйозна технологія. Тільки лобове зіткнення гарантує збиття балістичної ракети, й усе це робиться без втручання людини. Наші люди з бойовим досвідом збиття “Кинджалів” стануть наставниками не тільки для наших курсантів, а, можливо, й для іноземців. Бо ніхто у світі з Patriot ще не збивав “Кинджал”», – пояснив полковник.

Ігнат наголосив, що вкрай важливо змінювати радянську техніку на сучасну.

«Для того, щоб захиститися зараз від балістики, потрібно мати наземні системи, із сучасними ракетами, як у Patriot, який довів, що він збиває “Кинджали”. Вперше це сталося 4 травня», – додав речник ПС.

Також Юрій Ігнат підтвердив знищення п’яти бортів російської авіації над Брянською областю в травні 2023 року із ЗРК Patriot. Він заявив, що «завдяки нестандартним діям» підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів – винищувач Су-34, один Су-35, два гелікоптери Мі-8МТПР-1 і ще один Мі-8.

«Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома “Брянська різня”», – сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що ворожі борти згодом збивали і над Чорним морем, після чого окупанти стали більш обережними з польотами.