Протягом неділі, 10 квітня, протиповітряна оборона повітряних сил та сухопутних військ ЗСУ знищила 11 повітряних цілей російських окупантів, зокрема літак, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети.

Як вказано у повідомленні командування повітряних сил ЗСУ, військові знищили один літак (Су-34), чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52), три безпілотних літальних апаратів (ОТР), три крилаті ракети (Х-59).

Нагадаємо, що ЗСУ також повідомили про ліквідацію російського підполковника та майора, а також трьох лейтенантів.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.