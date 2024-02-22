Повітряні сили ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян
Українська ППО вночі збила вісім російських «Шахедів»
У ніч на четвер, 22 лютого, російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе та протирадіолокаційної ракети. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.
Як розповіли у відомстві, окупанти атакували десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ.
інфографік Повітряних сил ЗСУ
Також російські військові застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.
У підсумку, зусиллями українських захисників всім ворожих безпілотників було знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
До слова, судячи з останніх повідомлень, ворог накопичує військові потужності для війни проти України. Зокрема, Росія отримала від Ірану близько 400 далекобійних балістичних ракет. Ракети класу «земля-земля» почали постачати до Росії з січня 2024 року.