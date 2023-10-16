Знищений російський безпілотник

Під час масованої атаки по Україні на понеділок, 16 жовтня, окупанти застосували «Іскандер-М». Крім того, дрони-камікадзе, запущені з аеродрому «Чауда» (Крим), намагалися атакувати західні регіони. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час ранкового телемарафону.

«Близько опівночі була здійснена атака балістичною ракетою «Іскандер М». Також керованими авіаційними ракетами Х-59, які застосовують з літаків тактичної авіації. Було 5 ракет, дві них знищено», – цитує його «РБК-Україна».

За словами спікера, також було знищено майже всі безпілотники.

«11 з 12, які ворог запустив з тимчасово окупованого Криму з аеродрому «Чауда», – додав Ігнат.

За його словами, ракети переважно були спрямовані на північні та східні області по певних об'єктах, а безпілотники рухалися кількома групами в різних напрямках, зокрема і до західних регіонів.

Як інформував ZAXID.NET, вночі у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Повідомлялось про прольоти ракет та атаку дронів-камікадзе.

Зокрема, ППО працювала у Хмельницькому, де повідомлялось про вибухи під час тривоги. Пізніше з'ясувалось, що окупанти запустили по Хмельницькій області дрони-камікадзе. Але обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Окрім цього, під час нічного обстрілу Полтавської області постраждали троє місцевих, в тому числі дитина.

Під час нічної атаки по Україні ППО збила 11 російських дронів-камікадзе та дві ракети Х-59. При цьому РФ запустила по Україні «Іскандер», 12 БПЛА і п'ять ракет Х-59.