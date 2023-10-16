Російські дрони-камікадзе атакували Київ з півдня та північного сходу

У ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

Одночасно в Дніпрі повідомляли про вибухи, і на той момент в області була оголошена повітряна тривога. Згодом було повідомлено про дві невстановлені цілі, що летіли в напрямку міста.

Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе рухалися вздовж кордону Миколаївської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини. Також були повідомлення про ще кілька груп «Шахедів», які вторглися на територію Миколаївщини.

Після 2:00 ночі дрони-камікадзе рухалися в напрямку Кіровоградщини, Умані, Вінниччини та Київщини з Черкащини. Групи «Шахедів» також наближалися до Дніпра з півночі Запорізької області. Жителі Харківщини, Полтавщини та Житомирщини також стояли перед загрозою атаки дронами-камікадзе.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

О 5:10 було оголошено відбій загрози ударних БпЛА по всіх областях.

Тим часом у соцмережах користувачі повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги у Дніпрі та в Хмельницькому. На Дніпропетровщині одна ракета влучила по території одного із районів, другу – збили українські військовослужбовці із Повітряного командування «Схід». У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. На щастя, обійшлось без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Полтавщина опинилась під ударом ракет і безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, у Миргородському районі було чутно звуки вибухів. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

Про удар з боку Росії повідомила і влада Хмельницької області.

«Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину «Шахедами». В області активно працювали сили ППО. Руйнувань і постраждалих немає», – заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил, уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

Зауважимо, що російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.