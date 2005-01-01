Пожежу в Нью-Йорку, внаслідок якої загинули 12 людей, спричинила трирічна дитина

СвітОлег Костюк, 29 грудня3210

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Пожежу в Нью-Йорку, внаслідок якої загинули 12 людей, спричинила трирічна дитина
фото АР
Cеред загиблих - четверо дітей у віці від одного до семи років

Пожежу в Нью-Йорку, в якій загинули 12 людей, спричинила трирічна дитина. Про це заявили нью-йоркські слідчі, інформує ВВС.

Комісар поліції Деніел Нігро заявив, що трирічний малюк грався із духовою плитою, через що сталося загоряння в приміщенні.

За словами поліцейського, коли матір дитини тікала від пожежі, вона залишила відчиненими двері з квартири до загального коридору багатоквартирного будинку. Це дозволило вогню швидко поширитися - сходовий майданчик у цьому випадку спрацював як «димар».

Як інформував ZAXID.NET, у районі Бронкс міста Нью-Йорк сталася пожежа в багатоквартирному будинку, внаслідок якої загинули 12 людей, серед них 4 дітей.

За словами мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, такої страшної пожежі в Нью-Йорку не траплялося «принаймні останню чверть століття». Де Блазіо також повідомив, що 12 людей були врятовані з палаючого будинку.

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