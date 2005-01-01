В Нью-Йорку внаслідок пожежі в житловому будинку загинули 12 людей

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:301121

До теми

У п'ятницю, 29 грудня, в житловому будинку в Нью-Йорку від пожежі загинули, щонайменше, 12 осіб, серед яких дитина, повідомило агентство «Reuters».

«Люди у віці від 1 до 50 років загинули на різних поверхах», – сказав журналістам міський прес-секретар Даніель Нігро на прес-конференції з мером.

Місцеве телебачення повідомило, що пожежа почалася близько 7 вечора на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі.

Чотири людини отримали серйозні поранення, багато було травмовано. Точна кількість постраждалих не повідомляється. Причину займання встановлюють.

Пожежу вдалося загасити.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 грудня в одному з південнокорейських фітнес-центрів сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 29 людей.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок пожежі у фітнес-центрі в Кореї загинули 29 людей ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук