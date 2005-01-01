В Нью-Йорку внаслідок пожежі в житловому будинку загинули 12 людей

У п'ятницю, 29 грудня, в житловому будинку в Нью-Йорку від пожежі загинули, щонайменше, 12 осіб, серед яких дитина, повідомило агентство «Reuters».

«Люди у віці від 1 до 50 років загинули на різних поверхах», – сказав журналістам міський прес-секретар Даніель Нігро на прес-конференції з мером.

Місцеве телебачення повідомило, що пожежа почалася близько 7 вечора на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі.

Чотири людини отримали серйозні поранення, багато було травмовано. Точна кількість постраждалих не повідомляється. Причину займання встановлюють.

Пожежу вдалося загасити.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 грудня в одному з південнокорейських фітнес-центрів сталася пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 29 людей.