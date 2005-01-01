Позов щодо заборони «Партії регіонів» залишено без розгляду

Позивач спочатку вимагав від Мін'юсту вжити заходів щодо заборони ПР, а потім забрав позов

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 14:11820

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Позов щодо заборони «Партії регіонів» залишено без розгляду
фото з відкритих джерел
З'їзд «Партії регіонів» 2012 року

Окружний адміністративний суд Києва зняв з розгляду справу про заборону «Партії регіонів» (ПР). Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

У суді відбулося засідання у справі за позовом громадської організації до Міністерства юстиції про заборону ПР.

«В судовому засіданні Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув клопотання позивача про відкликання адміністративного позову. Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення - залишити без розгляду адміністративний позов громадської організації «Всеукраїнське бюро розслідувань» до Міністерства юстиції України, третя особа – Політична партія «Партія Регіонів», – сказано в повідомленні.

Раніше позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту через невживання заходів щодо заборони «Партії регіонів».

Також позивач просив зобов’язати Мін’юст звернутися в суд про заборону діяльності на території України «Партії регіонів» і скасувати державну реєстрацію партії.

Партія регіонів була створена в 1997 році. Під час президентства Віктора Януковича її чисельність сягала 1,4 млн осіб. У вересні 2011 року заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак повідомив, що «кожен 32-й українець отримав біло-синій партквиток».

Партія регіонів фактично припинила свою діяльність 2014 року, коли її лідери створили партію «Опозиційний блок».

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