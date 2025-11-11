Майже 90% енергії пральної машини витрачається на нагрів води

У холодну пору року речі довше сохнуть через відсутність сонячного тепла та підвищену вологість на вулиці. Тому для цього періоду варто обрати особливі налаштування на пральній машинці, які допоможуть запобігти вогкому запаху. Про основні поради щодо зимового прання пише «24 Канал».

Загальні поради

Рекомендується вибирати режим із посиленим віджимом, щоб зменшити залишкову вологу після прання. Це допомагає одягу швидше висихати і запобігає неприємним запахам та появі вогкості. Для товстих зимових речей варто встановлювати більш швидкий віджим, це скоротить час сушіння. Не перевантажуйте барабан, адже надмірна кількість білизни перешкоджає рівномірному пранню та віджиманню.

Зменшення витрат електроенергії

Майже 90% енергії пральної машини витрачається на нагрів води. Тому взимку доцільно зменшити температуру прання, це дозволяє економити електроенергію, при цьому не погіршуючи якість прання.

Ознаки проблем з пральною машиною

Перед тим як щось зламається, пральна машина подає сигнали: незвичні шуми, сильна вібрація або складність обертання барабана можуть вказувати на знос амортизаторів, підшипників або двигуна. Підтікання води, залишки води в барабані та неприємний запах можуть свідчити про несправності шлангів, ущільнювачів або дренажної системи.