Водієві призначили 85 тис. грн штрафу

Воловецький районний суд визнав місцевого мешканця Івана Буцка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 травня, аварія сталася ввечері 3 травня 2022 року в селищі Воловець. Іван Буцко напідпитку за кермом Ford Transit зіткнувся з возом. Пасажир останнього від отриманих травм помер у реанімації.

Під час судового засідання водій уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Потерпіла розповіла, що обвинувачений щомісяця надсилає їй на картку 2,5 тис. грн, а тому не має до нього претензій і не заперечує проти покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Суд також врахував позитивну характеристику Івана Буцка з місця проживання та роботи – «Мукачівської дистанції колії» регіональної філії «Львівської залізниці», і те, що він не притягався раніше до кримінальної відповідальності та має на утриманні двох малолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Софілканич визнала Івана Буцка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, і призначила йому 85 тис. грн штрафу з позбавленням права 5 років керувати транспортними засобами.