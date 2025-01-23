Підозрюваного затримали під час отриманні 50 тис. грн хабара

На Волині за вимагання й отримання хабара затримали начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління Нацполіції області. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомили 23 січня в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець вимагав у місцевого бізнесмена «відкати» за участь його компаній у тендерах на ремонт ізолятора тимчасового тримання в Ковелі та будівлі правоохоронного органу у Камінь-Каширському районі. Підозрюваний обіцяв бізнесмену, що його фірма гарантовано переможе у тендері.

Як зазначили в обласній прокуратурі, працівника поліції затримали під час отримання від підприємця 50 тис. грн. Слідство вважає, що він вимагав 5% від загальної суми передбаченої на ремонт.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, від посади його відсторонили. За одержання неправомірної вигоди службовцем, який займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України), йому загрожує до 10 років позбавлення волі.