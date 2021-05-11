Співробітники Федеральної служби безпеки Росії під час незаконного обшуку в окупованому Криму, який проводили у вівторок, 11 травня, вбили уродженця Узбекистану Набі Рахімова.

Обшуки в домівці Рахімова, розташованому в селі Завітне, окупанти почали проводити приблизно о 6 ранку, коли той працював в Сімферопольському районі. Одразу після обшуку його дружину та 15-річного сина силовики відвезли до відділу з питань міграції ОМВД, писала «Кримська солідарність». Після цього їх ніхто не бачив.

Паралельно обшуки відбулися і в недобудованому будинку в селі Дубки, де, ймовірно, працював Набі Рахімов. Сусіди розповіли активістам, що чули зранку постріли та вибухи. Після обшуку активісти виявили всередині будинку калюжі крові та сліди вибуху на стінах.

Адвокату вбитого Ісляму Веліляєву співробітники поліції повідомили, що застерлили Набі Рахімова, оскільки той пручався затриманню із гранатою та зброєю, передає профільний сайт «Ґрати». Окупнати також відкрили справу за статтею нібито про посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Однак в рамках якої справи намагалися затримати Рахімова – невідомо.

Водночас прокуратура АР Крим заявила, що вживає необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації.