Авто ТЦК наздогнало велосипедиста в полі за селом Скоромохи

На Тернопільщині Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розслідує наїзд працівниками ТЦК на велосипедиста. Постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні швидкої допомоги Тернополя. ДТП сталася увечері 17 жовтня в полі між селами Скоморохи Великогаївської громади і Остальці, що на Теребовлянщині. Місцеві жителі повідомили «20 хвилин», що працівники ТЦК наздогнали чоловіка на велосипеді і переїхали його. У Спеціалізованій прокуратурі ZAXID.NET підтвердили, що аварія сталася за участю військового автомобіля.

«За фактом інциденту, який стався 17 жовтня в селі Скоморохи на Тернопільщині, зареєстровано кримінальне провадження. За попередніми даними, внаслідок ДТП велосипедист впав та отримав травми середньої тяжкості. Наразі перевіряється факт ймовірного наїзду на велосипедиста. Призначено експертизи, щоб встановити усі обставини», – розповіла ZAXID.NET речниця прокуратури Юлія Шевченко.

За її словами, досудовим розслідуванням займаються слідчі територіального управління ДБР Львова. Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 415 КК України, а саме порушення правил водіння або експлуатації бойової машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

В обалсному ТЦК та СП підтвердили причетність до ДТП військовослужбовця районного військкомату

У Тернопільському обласному ТЦК та СП також підтвердили інформацію, що до вчинення аварії з велосипедистом причетний працівник одного з районних ТЦК, та зазначили, що проводять службове розслідування.

«За участі одного з військовослужбовців районного ТЦК та СП трапилась ДТП, внаслідок якої громадянин Г. отримав тілесні ушкодження. Рішенням керівництва учасник аварії на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин усунений від виконання службових обов’язків. Подія зареєстрована в ЄРДР, ведуться слідчі дії. Потерпілий Г. перебуває під постійним наглядом досвідчених лікарів, його життю та здоров’ю нічого не загрожує», – повідомили в Тернопільському обласному ТЦК та СП в суботу, 19 жовтня.

В тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги повідомили ZAXID.NET, що постраждалий чоловік отримав важкі травми, проте перебуває в стабільному стані. У нього діагностували множинні переломи кісток тазу.