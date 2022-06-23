Службовців буковинського онкоцентру звинувачують у незаконному продажі військового одягу, взуття, бронежилетів, ліків, а також військових аптечок на майже 4 млн грн. За даними слідства, онкоцентр закупив військове спорядження у приватної фірми, а далі речі, призначені для ЗСУ, продавали.

Як у четвер, 23 червня, повідомили у прес-службі ДБР, у березні 2022 року чернівецький онкоцентр центр підписав договір з приватною фірмою на закупівлю ліків та військового спорядження вартістю у майже 4 млн грн. «Серед номенклатури був військовий одяг, взуття, бронежилети, а також інші групи товарів, зокрема ліки та військові аптечки. За оперативною інформацією слідства, закуплена для захисників країни продукція незаконно розпродавалась зловмисниками», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, за інформацією ДБР, протягом 2020-2022 років посадовці онкоцентру за змовою із тією ж фірмою закуповували медичне обладнання та інвентар за цінами у 2-3 рази вище від ринкових. Працівники ДБР провели обшуки в приміщенні онкологічного центру та вилучили документацію, яка може свідчити про вчинення посадовцями закладу незаконних дій.

За даними системи Prozorro, Буковинський онкоцентр 1 березня 2022 року підписав договір на купівлю бронежилетів із французькою фірмою «Adarom». Згідно з документом, онкоцентр купив 154 бронежилети та 308 балістичних пластин на понад 118 тис. євро (більше ніж 3,9 млн грн). Разом із тим в опублікованій накладній серед переліку товарів, які за цим договором купував онкоцентр, немає ліків, аптечок, одягу, взуття чи інших речей військового призначення.

У ДБР попередньо інцидент кваліфікують за ч. 3 ст. 191 ККУ (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.