Працівниць «Укрпошти» нагородили за допомогу у звільненні заручників у Харкові

Жіночі годинники отримали три працівниці «Укрпошти»

За сміливі та рішучі дії, виявлені під час звільнення заручників, захоплених у відділенні «Укрпошти» на вул. Шевченка у Харкові, наказами Міністерства внутрішніх справ нагороджено цінними подарунками 4 людей.

Церемонія відзначення відбулася сьогодні, 3 січня, у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області під час відеоселекторної наради.

Жіночі годинники отримали операторки відділення «Укрпошти» Ганна Коропець, Олена Лук’яненко та начальниця цього відділення – Вікторія Мущир. Також чоловічий годинник отримав приватний підприємець Олексій Маврін.

Окрім того, за зразкове виконання службових обов’язків та відданість присязі наказами МВС нагрудні знаки «За відвагу в службі» отримали поліцейські, які брали участь у спецоперації зі звільнення заручників.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв подякував і громадянам, і співробітниками поліції, завдяки діям яких зловмисник був знешкоджений без силового штурму будівлі:

«Хочу сказати дуже теплі слова небайдужим офіцерам та громадянам в місті Харкові, які працювали чітко та злагоджено. На щастя, силовий захват був непотрібний. До такої безкровної реалізації призвела робота переговірників, психологів, а також повна взаємодія та комунікація між працівниками оперативного підрозділу та самими заручниками. За що їм – велике спасибі», – сказав він.

Як писав ZAXID.NET, інцидент трапився 30 грудня на вул. Шевченка у Харкові. Згодом у поліції повідомили, що злочинцем виявився раніше судимий мешканець Харкова 1977 року народження.