Навантажувачем керував 56-річний колега загиблої жінки

Працівниця деревообробного підприємства у Великому Бичкові на Закарпатті загинула внаслідок наїзду автонавантажувача. Під час інциденту 60-річна жінка розмовляла по телефону. Керував навантажувачем 56-річний колега загиблої. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил техніки безпеки. Наразі призначено кілька експертиз для встановлення усіх обставин смертельного випадку на підприємстві.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у понеділок, 21 листопада, на підприємстві у селищі Великий Бичків. «56-річний працівник підприємства, керуючи автонавантажувачем, травмував 60-річну колегу, яка, спілкуючись телефоном, не помітила наближення транспорту. Від отриманих травм жінка померла на місці», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що водія навантажувача перевірили на стан сп’яніння, на момент інциденту він був тверезим. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Наразі поліція призначила кілька експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин події.