З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Незмінним залишається те, що представники територіальних центрів комплектування не мають права насильно транспортувати чоловіків без їхньої згоди до ТЦК. Про інші права та повноваження ТЦК та СП розповідає ZAXID.NET.

Повноваження ТЦК

ТЦК та СП уповноважені на:

ведення персонально-якісного обліку усіх військовозобовʼязаних громадян України та також осіб, які не підлягають мобілізації;

ведення обліку транспортних засобів, що підлягають передаванню на потреби ЗСУ та інших військових формувань під час мобілізації та воєнного стану;

оповіщення військовозобов'язаних про мобілізацію;

організацію медоглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів для визначення їхньої придатності до військової служби;

скерування військовозобов'язаних на військову службу у відповідності до військово-облікової спеціальності особи та мобілізаційних потреб;

взаємодію з іншими органами влади для забезпечення мобілізації: МВС, СБУ, Нацполіція.

Права ТЦК

Як пише ТСН, ТЦК, а також поліція, мають право:

проводити перевірку документів у чоловіків віком 18-60 років;

вручати повістки у будь-якому місці, де перебуває військовозобов'язаний;

виписувати одразу постанову про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення;

працівники ТЦК можуть виписувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, яка одразу скеровується порушнику;

представники ТЦК мають право надати доступ до інформації про військовозобов'язаного, включаю з їхніми персональними даними, військову-обліковою спеціальністю, місцем роботи та сімейниим станом.

На що ТЦК не мають права

Працівники ТЦК не мають права: