Тварину рятують ветеринари

У Сваляві невідомий кілька разів вистрелив з пневматичної зброї у безпритульного собаку. Тварину рятують ветеринари, поліція відкрила кримінальну справу.

Про напад на собаку у центрі Сваляви 22 грудня повідомила учасниця місцевої спільноти «Врятуй мене» Наталія Плакош.

«У вуличну собаку стріляли. Зараз тварина у ветеринарній клініці 4Лапи. Одна куля вже почала нагноюватись, а інша попала у лапку і, можливо, прийдеться її ампутувати. Прошу всіх, хто хоче жити у безпечному місті, допомогти знайти винуватців», – написала Наталія Плакош у Facebook.

Обережно, чутливий контент!

Після звернення жительки Сваляви, 23 грудня поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною.

«Співробітники Відділення № 1 Мукачівського районного управління поліції попередньо встановили, що у тварину стріляли із пневматичної зброї. Наразі тривають заходи для встановлення причетних до злочину», – повідомили правоохоронці.

За жорстоке поводження з твариною нападнику загрожує від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років ув’язнення.