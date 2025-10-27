Йдеться про територію позаду Римо-католицького кафедрального костьолу

У центрі Мукачева під виглядом реконструкції квартири планують звести триповерховий будинок із торговими приміщеннями. Прокуратура подала позов до суду з вимогою скасувати містобудівні умови та обмеження, видані Управлінням архітектури та містобудування Мукачівської міської ради.

За матеріалами Порталу державної електронної системи у сфері будівництва, йдеться про реконструкцію квартири під житловий будинок з торговими приміщеннями та квартирами по вул. Миру, 7 у Мукачеві, позаду Римо-католицького кафедрального костьолу.

«Дозвіл є на нібито реконструкцію квартири площею 92,5 м2, хоча по суті, заплановано зведення триповерхового житлового будинку із торговими приміщеннями та квартирами загальною площею 471 м2 у центрі міста. Земельна ділянка розташована в лікувальній зоні, також порушені вимоги граничної висотності забудови, протипожежних відстаней та допустимого відсотка забудови території», – розповіли 27 жовтня у Закарпатській обласній прокуратурі.

Справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд, а відповідачами є Управління архітектури та містобудування Мукачівської міської ради та Ярослава Іванівна Гарагонич. За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, підприємиця з таким прізвищем володіє земельною ділянкою на вул. Миру, 7 та, окрім цього, є власницею місцевої газети «Панорама».

Правоохоронці наполягають на тому, що видані містобудівні умови суперечать вимогам Генерального плану Мукачева та державним будівельним нормам, вимагають визнати їх протиправними та скасувати.