Вранці в середу, 23 вересня з Луцького міськрайонного суду втік обвинувачений. Для його затримання правоохоронці застосували зброю.

Як розповіла речниця територіального управління Служби судової охорони Євгенія Ковтун в коментарі «Суспільному», після завершення судового засідання та оголошення запобіжного заходу – тримання під вартою, обвинуваченого вивели у хол. Там, скориставшись відсутністю конвоїрів, чоловік втік, перестрибнувши через турнікет на вході.

Судові охоронці кинулися наздоганяти обвинуваченого. Погоня тривала менш як 10 хвилин.

«Під час переслідування здійснено використання спеціального засобу Форт-17Р, пістолета. Ми передали цю особу правоохоронним органам і безпосередньо зараз правоохоронні органи займаються обвинуваченим», – розповіла Євгенія Ковтун.

Відомо, що чоловіку, який під час обрання запобіжного заходу втік із зали суду, загрожує до 10 років позбавлення волі. Його обвинувачують в крадіжці, хуліганстві, розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні автомобіля, розповіла суддя-спікерка Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк.

Дотепер обвинувачений перебував під домашнім арештом. на засіданні, після якого він втік, йому змінили запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.