Анжела Макаренко працювала у ТЗОШ №11 заступницею директора з навчально-виховної роботи

У Тернополі вбили заступницю директора №11 школи Анжелу Макаренко. Тіло 53-річної жінки зі слідами насильницької смерті поліцейські знайшли в її квартирі. Про це повідомила прес-служба поліції області.

Як зазначає поліція, тіло мертвої педадогині зранку, 22 вересня, близько 11:30 виявила її сусідка, яка відразу зателефонувала у поліцію. Зайшовши у квартиру, поліцейські знайшли жінку зі слідами насильницької смерті, зокрема із травмами голови та шиї.

За словами керівника поліції в Тернопільській області Олександра Богомола, загибла працювала заступником директора в одній із місцевих шкіл. Жінка не вийшла зранку на роботу та не відповідала на дзвінки.

Відомо, що загибла жінка – 53-річна Анжела Макаренко. Вона працювала заступницею директора з навчально-виховної роботи у Тернопільській загальноосвітній школі №11.

Наразі слідчі встановлюють обставити інциденту та шукають причетних до цього людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисле вбивство.