За півтора роки злочинна група виманила від автомобілістів 1,3 млн грн

На Прикарпатті викрили членів злочинної групи, які розміщували на онлайн-платформах неправдиві оголошення про продаж автомобілів. За півтора роки шахраям вдалося ошукати понад 20 покупців, виманивши від них 1,3 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 грудня, організувала схему 42-річна місцева жителька і залучила до неї двох своїх знайомих. Вона розміщувала оголошення, а її спільник спілкувався з покупцями та переконував у необхідності перерахунку передоплати на банківські картки, які були оформлені на підставних осіб. Третя учасниця групи знімала гроші та віддавала їх організаторці, а та легалізовувала та розділяла між ними.

«Підозрювані з червня 2022 року по березень 2023 року розміщували на торговельних онлайн-платформах завідомо неправдиві оголошення щодо продажу транспортних засобів за нижчими від ринкових цінами. Потенційним покупцям вони повідомляли, що автомобілі в наявності за кордоном, а для їх доставки, розмитнення та реєстрації необхідно перерахувати певну суму. Після отримання грошей продавці на зв’язок не виходили», – розповіли правоохоронці.

Загалом шахраї ошукали більше 25 покупців автомобілів на 1,3 млн грн. Організаторку схеми арештували з можливістю внести 242 тис. грн застави. Також суд наклав арешт на майно підозрюваних, вартістю 700 тис. грн. За шахрайство та легалізацію грошей, одержаних злочинним шляхом, підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.