Засуджений упродовж 2019-2022 років торгував в інтернеті неіснуючими ігровими товарами

Івано-Франківський апеляційний суд визнав винним 36-річного місцевого жителя у шахрайстві. За привласнення понад мільйона гривень від 35 ошуканих геймерів прикарпатцю присудили два роки ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 листопада, обвинувачений упродовж 2019-2022 років торгував в інтернеті неіснуючими ігровими товарами, комплектуючими для комп’ютерів, атрибутикою і тематичними ігровими сувенірами, привласнюючи гроші геймерів з різних областей України.

«Під товаром він розміщував форму зворотнього зв’язку, у якій потенційні покупці залишали свої контакти. Далі чоловік телефонував їм та “оформляв” покупку за умови оплати через банківський переказ. Отримавши кошти за товар, чоловік припиняв зв'язок із покупцями. Загалом йому вдалось ошукати 35 потерпілих на понад 1 млн 84 тис. грн», – інформують правоохоронці.

У травні 2024 року Коломийський районний суд визнав прикарпатця винним у шахрайстві та звільнив від покарання з іспитовим терміном 2,5 роки. Івано-Франківський апеляційний суд скасував це рішення, призначивши шахраєві 2 роки позбавлення волі.