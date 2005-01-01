Представившись працівниками банку, шахраї зняли з картки львів’янки ₴25 тис.

Шахраї обдурили львів’янку на 25 тисяч гривень. Жінка намагалася через оголошення в інтернеті продати газовий котел. Зловмисники назвалися працівниками банку і попросили надати особисті дані, щоб начебто перерахувати кошти на рахунок.

39-річна жінка звернулася у Сихівський відділ поліції 14 січня із заявою. Поліції вона розповіла, що виставила оголошення про продаж в інтернеті. Потенційному покупцю вона продиктувала номер банківської картки.

«Через деякий час до неї задзвонили з іншого номера. Особа, яка представилась співробітником банку, повідомила, що на її картку хочуть перерахувати кошти, але переказ не може надійти, оскільки карточка заблокована. І для того, щоб завершити банківську операцію, заявниці необхідно повідомити пін-код. Коли жінка це зробила, з її картки було знято 25 тисяч гривень», ‒ розповіли деталі у поліції Львівщини.

Поліція встановлює особи зловмисників. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.