Представившись працівниками банку, шахраї зняли з картки львів’янки ₴25 тис.

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:1919170

До теми

Шахраї обдурили львів’янку на 25 тисяч гривень. Жінка намагалася через оголошення в інтернеті продати газовий котел. Зловмисники назвалися працівниками банку і попросили надати особисті дані, щоб начебто перерахувати кошти на рахунок.

39-річна жінка звернулася у Сихівський відділ поліції 14 січня із заявою. Поліції вона розповіла, що виставила оголошення про продаж в інтернеті. Потенційному покупцю вона продиктувала номер банківської картки.

«Через деякий час до неї задзвонили з іншого номера. Особа, яка представилась співробітником банку, повідомила, що на її картку хочуть перерахувати кошти, але переказ не може надійти, оскільки карточка заблокована. І для того, щоб завершити банківську операцію, заявниці необхідно повідомити пін-код. Коли жінка це зробила, з її картки було знято 25 тисяч гривень», ‒ розповіли деталі у поліції Львівщини.

Поліція встановлює особи зловмисників. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львівського адвоката засудили до трьох років ув'язнення за крадіжку $10 тис. у клієнтки ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук