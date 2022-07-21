Після відставки Драгі в Італії пройдуть дострокові парламентські вибори

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав у відставку з посади голови уряду попри те, що напередодні парламент висловив йому вотум довіри.

Драгі у четвер вранці зробив коротку заяву для членів Палати депутатів, верхньої палати парламенту Італії.

«На тлі вчорашніх подій у Сенаті, прошу перервати засідання, я маю намір вирушити до Квіринальського палацу та повідомити про свої рішення», – сказав Драгі, якого цитує La Stampa.

Після цього він вирушив на зустріч із президентом Серджіо Маттареллою, яка тривала близько пів години.

В офісі президента Італії заявили, що Маттарелла взяв до відома рішення Драгі. Водночас уряд залишається при владі для вирішення поточних питань. Додамо, що минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі.

Reuters зазначає, що президент Італії, найімовірніше, розпустить парламент і призначить на жовтень дострокові парламентські вибори.

Драгі подав у відставку попри висловлений йому вотум довіри. Річ у тім, що за це питання не голосували три коаліційні партії: популістський «Рух п’яти зірок», проросійска «Ліга» і права «Вперед, Італіє», хоча депутати від цих партій були на засіданні. Тож вважається, що парламентської коаліції більше не існує.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо раніше заявляв, що відставка Драгі ставить під загрозу, зокрема, поставки військової допомоги Україні. Драгі під час свого виступу в парламенті 20 липня називав допомогу Україні одним зі своїх пріоритетів.

Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат. Коаліційний уряд Драгі опинився на межі розпаду після того, як «Рух п’яти зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.