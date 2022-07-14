Маріо Драгі очолював італійський уряд з лютого 2021 року

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про те, що йде у відставку після того, як одна партій правлячої коаліції бойкотувала оголошення його уряду вотуму довіри.

«Коаліції національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує. Сьогодні ввечері я подам заяву про свою відставку президенту республіки», – сказав Драгі в четвер, 14 липня, повідомила агенція Reuters із посиланням на прес-службу італійського уряду.

Вотум довіри став центром напруженості в уряді Драгі, оскільки його партії готуються боротися одна з одною на національних виборах, які мають відбутися на початку 2023 року.

Рішення партії «5 зірок» бойкотувати вотум довіри в четвер занурило Італію в політичну невизначеність і загрожує підривом зусиль щодо отримання мільярдів євро із фондів Європейського Союзу, подолання руйнівної посухи і зменшення залежності Італії від російського газу.

Драгі раніше заявив, що не хотів би очолювати уряд без партії «5 зірок», яка була найбільшою партією на парламентських виборах в 2018 році, але останнім часом зіткнулася з втратою членів і підтримки громадськості.

Драгі очолив уряд Італії в лютому 2021 року, здобувши підтримку широкої парламентської коаліції.