Маріо Драгі залишиться прем’єр-міністром Італії

Сенат Італії ввечері в середу, 20 липня, висловив довіру прем'єр-міністру Маріо Драгі та його уряду попри бойкот голосування з боку деяких партій, повідомляє «Суспільне» з посиланням на італійську агенцію ANSA.

На засіданні були присутні 192 сенатори, з них участь у голосуванні взяли 133. Зрештою вотум довіри підтримали 95 сенаторів, проти висловились 38.

При цьому три великі партії – популістський «Рух п’яти зірок», права «Вперед, Італіє» і проросійська «Ліга», які входять до коаліції, не взяли участі в голосуванні.

Після голосування Драгі вирушив до резиденції президента Італії Серджо Маттарелли, щоб обговорити із ним свою подальшу долю.

Перед голосуванням Драгі окреслив пріоритети свого уряду, зокрема допомогу Україні.

Нагадаємо, урядова криза в Італії виникла, коли популістська партія «Рух п'яти зірок», яка входить до керівної коаліції, відмовилась підтримати урядовий пакет економічної допомоги сім'ям та підприємствам у розмірі 23 млрд євро. Попри те, що Драгі і без цієї партії має підтримку більшості в обох палатах парламенту Італії, він неодноразово попереджав, що без підтримки «Руху п’яти зірок» уряд не зможе продовжувати свою діяльність.

Зрештою Драгі заявив, що збирається подати у відставку. Попри це 14 липня президент Італії Серджіо Маттарелла його відставку не прийняв.

Керівник МЗС Італії Луїджі Ді Майо в інтерв’ю Politico заявив, що політична криза в Італії загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.