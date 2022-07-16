14 липня Маріо Драгі оголосив про відставку, однак її відхилив президент

Політична криза в Італії, спровокована можливою відставкою прем’єр-міністра Маріо Драгі, може позбавити Україну військової підтримки, зокрема постачання необхідного озброєння для боротьби проти російської агресії. Про це сказав голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо в інтерв’ю Politico, зазначає «Європейська правда».

Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії та воєнного злочинця Владіміра Путіна, і закликав не розпускати уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

«Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду», – сказав Ді Майо.

«Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю (в Україну). Це одна з багатьох серйозних проблем», – додав він.

Якщо уряд Італії розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, підписувати енергетичні контракти.

«Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими», – сказав міністр.

Ді Майо висловив переконання, що саме Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять політиці Путіна.

«Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС», – зауважив міністр.

Видання зазначає, що раніше Ді Майо очолював «Рух 5 зірок», але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.

Як інформував ZAXID.NET, 14 липня Драгі оголосив про відставку після того, як популістська партія «Рух 5 Зірок» відмовилася брати участь в урядовій коаліції. Однак президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку Драгі.

Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

До слова, партія «Рух 5 зірок» була найчисельнішою політичною силою у сенаті Італії після того, як партія набрала 33% голосів на національних виборах 2018 року. Однак з того часу підтримка партії суттєво знизилась. Останні опитування громадської думки свідчать про підтримку виборців всього у 13%.