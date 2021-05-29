Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пізно увечері в п’ятницю, 28 травня, оголосив про завершення в країні локдауну. Музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів зможуть знову відкритися в Нідерландах з 5 червня.

«Це фактично кінець локдауну», – сказав Рютте, слова якого процитувало видання Politico.

Ресторани зможуть знову пропонувати вечерю в приміщенні, а години роботи будуть продовжені до 22:00. Голландцям також буде дозволено запрошувати додому до чотирьох людей замість двох. Однак працівникам наразі рекомендують виходити на робочі місця якомога менше, оскільки, як сказав Рютте, «ми ще не готові».

З середини грудня в Нідерландах діє суворий локдаун. Однак Рютте прогнозує, що кампанія вакцинації принесе більше поліпшень, хоча літо ще не буде «цілком нормальним». Уряд попереджає, що подорожі все ще тягнуть за собою ризики.

Якщо кількість інфекцій та госпіталізацій продовжуватиме рухатись у правильному напрямку, з 30 червня буде скасовано більше обмежень, додав Рютте. Тоді громадянам дозволять приймати до восьми людей у своїх помешканнях, а ресторани та бари зможуть залишатися відкритими до опівночі.