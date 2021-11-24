Магдалена Андерссон стала першою жінкою, яка обійняла посаду прем’єр-міністром Швеції

Шведський парламент 24 листопада підтримав призначення прем’єр-міністром представницю від Соціал-демократична робітничої партії, екс-міністерку економіки Магдалени Андерссон. Вона – перша в історії країни жінка, яка очолить уряд Швеції.

Призначення 54-річної Андерссон прем’єр-міністром парламент підтримав 24 листопада, пише The Local. За шведською системою, кандидату в прем’єр-міністри не потрібна підтримка більшості, але необхідно отримати менше половини голосів проти.

Андерссон врятував один голос, якого не вистачило. Її кандидатуру не підтримали 174 з 349 депутатів, – 117 були за, ще 57 утрималися.

Колишній прем’єр-міністр Стефан Льовен подав у відставку з посади ще 10 листопада. Андерссон займе цей пост після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом у п’ятницю, 26 листопада.