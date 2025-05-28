За словами Орбана, останнім часом в Угорщині спостерігають помітне зростання банківського шахрайства

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зростання кіберзлочинності нібито з українським корінням. Він пообіцяв посилити боротьбу з цим явищем. Про це він повідомив у вівторок, 27 травня, на своїй сторінці у фейсбук.

За словами Орбана, останнім часом в Угорщині спостерігають помітне зростання банківського шахрайства та хакерських атак, включаючи кібершахрайство, яке нібито базується в Україні. Прем'єр додав, що шахраї щороку завдають угорським сім'ям збитків на 8 млрд форинтів (майже 20 млн євро).

Орбан також повідомив, що нещодавно було ліквідовано мережу з 19 осіб, пов'язаних нібито з українською організованою злочинністю.

«На засіданні уряду в середу буде прийнято рішення про нові інструменти боротьби з хакерськими атаками на банки, пов'язаними з українськими кримінальними колами», – заявив він.

Нагадаємо, 21 травня угорський суд постановив взяти під варту громадянина України Іштвана Голло, якого звинуватили у шпигунстві.

20 травня державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтан Ковач повідомив, що угорська спецслужба викрила двох українських шпигунів. Серед них був Голло, а також депутата Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу» Роланд Цебер.