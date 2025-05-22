Про затримання Голло стало відомо 20 травня

Угорський суд постановив взяти під варту громадянина України Іштвана Голло, якого звинуватили у шпигунстві. Про це у середу, 21 травня, повідомив портал Telex з посиланням на заяву Будапештського столичного суду.

Суд визнав обґрунтованою підозру Голло в тому, що він здійснював на території Угорщини діяльність, яка, у разі доведення, підпадає під статті про шпигунство та підготовку до зловживання продукцією військового призначення.

«З огляду на суспільну небезпечність зазначених злочинів, а також в інтересах забезпечення неупередженого ходу слідства суд вважає необхідним застосування запобіжного заходу», – йдеться у заяві.

За даними угорців, Голло переїхав до країни ще в 1990-х роках, але нібито через відсутність легального доходу та попередні судимості його заяви про імміграцію та поселення були відхилені. У суді зазначили, що його перебування в Угорщині є незаконним.

«Взяття під варту в суді назвали незамінним заходом через ризик того, що Голло впливатиме на свідків», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтан Ковач повідомив, що угорська спецслужба викрила ще двох українських шпигунів. Серед них був Голло, а також депутата Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу» Роланд Цебер.

9 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна видворить двох українських дипломатів, яких підозрює у шпигунстві. 10 травня угорський уряд повідомив про затримання ще одного українця, якого також звинуватили у шпигунстві.