Магдалена Андерсон подала у відставку через розвал коаліції

У середу, 24 листопада, Магдалена Андерсон стала першою в історії Швеції жінкою, обраною прем'єр-міністром. Але вже за кілька годин після призначення вона подала у відставку. Про це повідомляє BBC.

Причиною відставки стало голосування за бюджет країни. 24 листопада парламент Швеції підтримав кандидатуру Андерсон на посаду прем'єр-міністра. Того ж дня парламент голосував і за законопроект про держбюджет.

Андерсон є лідеркою соціал-демократів Швеції, які разом із Партією зелених входили до правлячої коаліції. Але 24 листопада «зелені» заявили, що залишають коаліцію. Причиною стало те, що соціал-демократи не підтримали їх проект держбюджету. Натомість переміг альтернативний – від ультраправої опозиції, який різко критикували «зелені».

Згідно з конституційною практикою Швеції, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з партій вирішить вийти з нього.

Відповідно, після розпаду коаліції у парламенті, Андерсон сказала, що «не хоче більше очолювати уряд, легітимність якого можна поставити під питання». За її словами, вона може знову стати прем'єр-міністеркою але лише на чолі однопартійного уряду. Тепер в парламенті має відбутися нове голосування за прем'єр-міністра.

Андерсон – перша жінка-прем'єр за всю історію Швеції. Вона обіймала посаду міністра фінансів Швеції з 2014 року та стала першою жінкою на цій посаді в уряді. Попередній прем'єр Стефан Левен пішов у відставку 10 листопада. До цього 4 листопада 64-річний Левен також залишив посаду голови правлячої Соціал-демократичної партії, його місце посіла Андерсон.