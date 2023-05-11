Новий власник планує зробити з пансіонату оздоровчу спортивну базу

Президент футбольного клубу «Буковина» Андрій Сафроняк на електронних торгах придбав пансіонат «Зелені пагорби», перемігши конкурента всього лише на тисячу гривень. Загалом за об'єкт нерухомості він заплатив 5 001 000 гривень. Торги відбулися 4 травня на сайті Prozorro. Продажі.

Пансіонат з лікування матері та дитини «Зелені пагорби» розташований у селі Виженка. Ще два роки тому цей об'єкт пробували віддати в оренду, однак бажаючих на нього так і не знайшлося. Фонд державного майна в Чернівецькій області виставив його на аукціон. Стартувала ціна з 32 260 грн за місяць. Однак зазначалося, що пансіонат віддають на 25 років і він потребує значних капіталовкладень, адже перебуває в занедбаному стані.

Після невдалих аукціонів з оренди пансіонат виставили на продаж. Початкова ціна лоту була 3 226 000 грн. За нього змагалися ФОП Андрій Чистяков та Андрій Сафроняк. Після торгів вартість пансіонату зросла майже в півтора рази і склала 5 001 000 гривень, переможцем став Андрій Сафроняк, який запропонував більшу суму всього лише на тисячу гривень. Загалом президент футбольного клубу «Буковина» отримав 38 об'єктів нерухомого майна, яке розташоване на площі 2878 м2.

Андрій Сафроняк пояснив, що об’єкт він планує відновити. Проте, наразі неможливо говорити, коли саме стартують ремонтні роботи і скільки коштуватиме відновлення.

«Цей заклад має свою історію, але він занедбаний і його хочеться відновити. В задумах зробити там і дитячий табір, і пансіонат матері та дитини. Також паралельно буде оздоровча спортивна база для футбольної команди «Буковина», президентом якої я є. Це рішення ми ухвалили з нашими партнерами. Важко сказати, скільки на це потрібно часу та грошей. Зараз це питання лише вивчаємо. Плануємо залучати іноземні гранти для відпочину дітей військових», – зазначив у коментарі медіа «Молодий буковинець» Андрій Сафроняк.

Андрій Сафроняк раніше був гравцем чернівецького клубу. Після завершення футбольної кар'єри почав займатися футбольним бізнесом. А в 2022 році його обрали новим президентом футбольного клубу «Буковина».