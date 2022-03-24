Президент Володимир Зеленський надав звання «Місто-Герой України» ще чотирьом містам: Охтирці Сумської області, Бучі та Ірпеню Київської області, а також Миколаєву. Про це він заявив у відеозверненні в ніч на п’ятницю, 25 березня.

«Підписав кілька важливих указів. Про присвоєння звання «Герой України» сімом військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, п’ятьом – посмертно. Про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії і 119 військовослужбовців Збройних сил. Про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад місцевої влади. Про відзначення державними нагородами 31 медичного працівника і про присвоєння почесної відзнаки «Місто-Герой України» ще чотирьом містам: Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв», – сказав президент.

Нагадаємо, 6 березня Зеленський надав звання «Місто-Герой України» Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю Київської області і Волновасі Донецької області. Таким чином, в історії незалежної України відзнаку «Місто-Герой України» отримали вже 10 міст.