Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності відзначив державними нагородами України трьох чернівчан. Нагороди отримали професор кафедри Чернівецького національного університету Степан Мельничук та донор, доцент кафедри університету Леонід Гіков. А ще керівник фізичного виховання Чернівецького машинобудівного ліцею Петро Куций.

Згідно з указом президента №27/2022 Степану Мельничуку, який є професором фізико-математичних наук кафедри комп'ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету, присвоєно орден «За заслуги» II ступеня.

Донор, доцент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леонід Гіков отримав почесне звання «Заслужений донор України».

Почесне звання «Заслужений вчитель України» отримав викладач фізичного виховання Чернівецького професійного машинобудівного ліцею Петро Куций.

Державні нагороди отримали ще декілька буковинців. Їх в п’ятницю, 21 січня, вручив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук. Відтак, орден княгині Ольги III ступеня отримала заступниця голови громадської організації «Гільфе» Людмила Бродова. Медалі «За врятоване життя» отримала голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Мирослава Островецька.

Осачук вручив державні нагороди із нагоди Дня Соборності України

Почесне звання «Заслужений економіст України» присвоїли начальниці фінансового управління Чернівецької міськради Лівії Бамбуляк. За відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагородили заступника начальника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОДА Богдана Бойчука. Таку ж нагороду за внесок у розвиток музичного мистецтва отримав головний диригент академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії Йосип Созанський.