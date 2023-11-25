Нагороду офіцеру вручили у День Десантно-штурмових військ

Командира самохідного артилерійського підрозділу львівської 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади нагородили орденом Богдана Хмельницького І ступеня. Нагороду військовослужбовцю вручив президент України Володимир Зеленський у День Десантно-штурмових військ, повідомили у Львівській ОВА.

Від початку повномасштабної війни військовий разом з побратимами звільняли від окупантів та обороняли Нову Каховку, Вознесенськ, Білогорівку, Макіївку, Невське, Кліщіївку. Серед знищених цілей був танк у Вознесенську, БМП і БМД, тягачі, гармати, БК та багато піхоти.

Військовослужбовець з побратимами на фронті

Прес-служба 80-ї ОДШБр не розголошує імені військовослужбовця, зазначаючи лише його позивний – «Інгул». Про нього розповідають, що це офіцер Збройних Сил України, командир самохідного артилерійського дивізіону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Його нагородили за успіхи під час російсько-української війни.

«Інгул» – випускник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Закінчивши військовий виш у 2014 році він відразу пішов служити в АТО. Два роки був командиром мінометного взводу мінометної батареї десантно-штурмового батальйону 80-ї бригади. У 2016 році очолив мінометну батарею та керував нею 3 роки – до літа 2019 року. Після звільнення пробув вдома менше ніж півроку.

«Щиро каже: у цивільному житті себе не знайшов та охоче повернувся до військової служби – у листопаді 2019 року на посаду заступника командира десантно-штурмового батальйону з артилерії. З грудня 2020 року та донині львівський десантник є командиром самохідного артилерійського дивізіону», –розповідає прес-служба бригади.

«Інгул» – лицар ордену Богдана Хмельницького

Офіцер ЗСУ «Інгул» – лицар ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів, нагороджений також нагрудним знаком «За військову доблесть» та нагородною зброєю.